Метро будет главным бомбоубежищем Киева в случае вторжения РФ – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе разработан определенный план действий на случай вторжения российских войск, главным бомбоубежищем является метрополитен. Об этом городской голова заявил во время эфира на телеканале "Настоящее время", сообщает Вести.

"В Киеве наработан четкий план, предоставлена информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться. В случае чрезвычайной ситуации, у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации - телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях" , - рассказал Кличко.

При этом мэр столицы выразил надежду на то, что все эти меры не понадобятся, поскольку вторжения не будет.