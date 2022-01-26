Как решиться на смену работы и переезд - советы психолога

Психолог и коуч Елена Адамова рассказала, как решиться, если вам предлагают новую работу в другом городе и как определить необходимость изменений в вашей жизни, сообщает Сегодня.

"В первую очередь стоит расписать плюсы и минусы жизни и работы на предыдущем месте и на новом. Сравнить риски и преимущества обоих вариантов, то есть потенциально перенести себя в будущее. Если понимаете, что у вас все получится – принимайте решение о переезде, если такие риски не стоят бонусов, которых вы ожидаете – не заставляйте себя" , – советует психолог.

Эксперт советует – когда вам хочется что-то изменить в жизни, начните с малого. К примеру, поищите новую работу как место реализации. Ведь не только переезд может изменить вашу жизнь. Уберите какие-либо ограничения и просмотрите все интересные варианты работы в своем городе, а также риски жизни в другом. Математическим методом сравните их.