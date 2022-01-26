В ОП сообщили о подготовке визита Макрона в Киев

В Офисе президента Украины рассказали о готовящемся визите президента Франции в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении ОП об участии главы офиса Андрея Ермака во встрече советников лидеров Нормандского формата в Париже.

В Офисе президента отметили, что в рамках подготовки запланированного визита в Украину Эммануэля Макрона украинская делегация с участием заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы и министра инфраструктуры Александра Кубракова проведет ряд встреч, в том числе с министром экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэром, с целью предметного обсуждения финансового взаимодействия и двустороннего экономического сотрудничества.

Макрон созвонится с Путиным, чтобы услышать разъяснение намерений по Украине. Сроки визита французского президента не указываются.

26 января глава ОП Андрей Ермак и вр.и.о. первого заместителя главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе народный депутат Андрей Костин примут участие во встрече политических советников лидеров стран Нормандского формата.

В преддверии переговоров Ермак опроверг "выполнение требования РФ" для нормандской встречи.