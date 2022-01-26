Импорт в Украину европейской свинины вырос на 75%

За последних два года показатель импорта свинины в Украину вырос на 75%. Такое резкое увеличение создает проблемы для внутреннего производства из-за роста конкуренции на отечественном рынке, сообщает UBR.

По данным﻿ аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ, в 2021 году прирост импорта составил 45%, до 40,6 тыс. тонн. Из них 25,8 тыс. тонн – свежее мясо и 14,8 тыс. тонн – мороженое мясо.

Основные поставщики:

Дания – 21,17 тыс. тонн (52,1% от общих поставок);

Польша – 6,98 тыс. тонн;

Нидерланды – 5,24 тыс. тонн.

Эксперты считают, что резкий рост импорта был вызван максимально низкими ценами на свинину в Европе из-за увеличения предложения и убоя.

Показатели экспорта также выросли – на 33% в 2021 году, до почти 4000 тонн мяса. Покупателями выступали, в частности, ОАЭ (1740 тонн), Гонконг – (770 тонн) и Грузия – (220 тонн).

В то же время производство свинины в Украине также показало незначительный рост – на 6% год к году, до почти 740 тыс. тонн в убойном весе. В целом количество свиней в Украине на 1 декабря 2021 года составляло 5,53 млн голов, что на 5,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.