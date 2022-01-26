У Байдена назвали дату ответа США России по безопасности

Администрация президента США Джо Байдена направит России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности 26 января, сообщает Лента.Ру.

Представители Белого дома уточнили, что в ответе будут изложены области, в которых США согласны сотрудничать с Россией, передает CNN. В них входит контроль над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачность в отношениях вооруженных сил между странами, снижение рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопрос размещения ракетных систем большой дальности.

Они добавили, что документ вряд ли будет включать в себя вопрос о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время.