"Единая Россия" предложила вооружать "ЛДНР"

Правящая партия РФ Единая Россия инициирует военные поставки для так называемых "ДНР" и "ЛНР". С таким заявлением в среду выступил лидер фракции ЕР в Госдуме РФ Владимир Васильев, сообщает Корреспондент.

"Мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой "республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан" , - заявил он.

Васильев также заявил о беспокойстве за жизни российских граждан.

"Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит. Нас беспокоит защита жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ЛНР" и "ДНР"" , - заявил он.

Сегодня первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что Россия должна заняться поставками отдельных видов вооружения для "ЛДНР".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки вооружения зависят исключительно от выполнения "Минска"