СБУ заблокировали переправку в РФ комплектующих к оружию

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили схему незаконной переправки в Россию комплектующих к огнестрельному оружию, организованную местной жительницей, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, в организации противоправной деятельности причастна жительница региона. Она пыталась переправить своим сообщникам в РФ запчасти к стрелковому вооружению. Отправку продукции за границу производила через международные сервисы одного из почтовых операторов. Для сокрытия незаконных действий она использовала недостоверные данные при оформлении товарно-сопроводительной документации" , - информирует пресс-служба СБУ.

По данным Офиса генерального прокурора, злоумышленница также указывала в данных отправителя информацию о стороннем лице.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на попытке совершения нелегальной почтовой отправки. Во время осмотра "посылки" правоохранители обнаружили 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому оружию и комплектующие к другим видам оружия.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных к нему лиц.