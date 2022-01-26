В Госдепе видят "все признаки" вторжения в Украину до середины февраля

Заместительница госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля, сообщает Новое время.

"Мы, безусловно, видим все признаки того, что он [Владимир Путин] собирается применить военную силу [в Украине] в какой-то момент, возможно, между настоящим временем и серединой февраля" , — сказала Шерман во время онлайн-дискуссии YES.

В то же время в Вашингтоне не знают, принял ли Путин окончательное решение. Шерман добавила, что на его выбор времени и позицию может повлиять проведение Зимних Олимпийских игр в Пекине, на которых собирается присутствовать глава Кремля.

По ее словам, США готовятся ко всем сценариям развития ситуации в Украине — возможному полномасштабному вторжению, гибридным атакам и диверсии.