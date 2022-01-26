Мокрый снег и гололед: прогноз погоды на 27 января

В ближайшие сутки на западе ожидается мокрый снег с дождем и потеплеет до 2°С. На остальной территории Украины будет преобладать пасмурная погода﻿.

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Итак, в четверг, 27 января, во всех северных, восточных, южных, в большинстве центральных областей, а также на Закарпатье и в Крыму ожидается температура от -7°С до 0°С днем и от -12°С до -3°С ночью. В остальных же западных, а также в Киевской и Житомирской областях будет немного теплее – там обещают от -1°С до 2°С днем и от -7°С в центре до 0°С на западе ночью.

Из осадков 27 января ожидаются мокрый снег на западе (кроме Закарпатья), а также снег в центре (кроме Кировоградской и Днепропетровской областей) и на севере, а также местами на западе и в Крыму. На остальной территории будет облачно и без осадков. Также местами на западе и в центре ожидается гололедица. На востоке, на юге и в Крыму ожидается ветер около 4-14 км/час. В центральных, западных и северных областях будет более ветрено – до 7-18 км/час, на западе местами возможны шквалы до 29 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 27 января ожидается температура воздуха от -9°С до 0°С в течение дня, ветер 11-18 км/час и гололедица.