Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 января 2022
В четверг, 27 января, 25-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Стрелец. Это – идеальное время для решения юридических вопросов, подачи различных документов и делового сотрудничества. Успешно пройдут путешествия и командировки. Стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством, сообщает Корреспондент.
27 января – пассивный день, который желательно провести в покое и уединении. Все дела нужно вести неспешно и не начинать ничего нового.
Благоприятное время для торговли, судебных дел, переезда или командировки.
В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.
Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 января
Овен (21.03−19.04)
Овнам удастся направить свою энергию в мирное русло и достичь поставленных целей. Вероятны неожиданные поездки, которые оставят много приятных воспоминаний. Во второй половине дня потребуется восстановление сил, поэтому нужно найти время для отдыха.
Телец (20.04−20.05)
Звезды советуют Тельцам больше общаться и не принимать близко к сердцу мелкие проблемы и сложности. Обаяние представителей знака поможет им открыть многие двери. Подходящий день для того, чтобы начать новые отношения, или найти гармонию в существующих.
Близнецы (21.05−21.06)
Близнецов ожидает легкий и радостный день, полный приятных встреч. Не исключены новые знакомства с необычными людьми и приобретение полезного опыта. Звезды рекомендуют спокойно проанализировать последние события на работе и спланировать шаги к достижению лучших результатов.
Рак (22.06−22.07)
Ракам вряд ли удастся избежать трудностей и напряженных моментов, однако они извлекут из сложившейся ситуации полезные уроки. В этот день обострится деловое чутье, поэтому можно заключать сделки, решать финансовые вопросы и покупать дорогие вещи.
Лев (23.07−22.08)
Львы смогут спокойно подумать о будущем и помечтать. Кроме того, их ожидают хорошие новости. Вероятны интересные и необычные предложения, от которых не нужно отказываться. Вторая половина дня благоприятна для работы и учебы.
Дева (23.08−22.09)
У Дев появятся новые возможности и поводы для радости. Настроение в этот день во многом будет зависеть от окружающих, поэтому лучше общаться с оптимистично настроенными людьми. Звезды советуют проявить осторожность в делах, связанных с деньгами, и перенести все важные сделки.
Весы (23.09−22.10)
Весы будут энергичны и решительны, что поможет им осуществить множество дел и построить новые планы. Несмотря на то, что день будет насыщен событиями, у представителей знака окажется достаточно времени и для отдыха, и для общения с близкими.
Скорпион (23.10−21.11)
Звезды сулят Скорпионам благоприятный день для решения вопросов, касающихся имущества, денег и работы. Во всем, что связано с финансами, можно положиться на интуицию. Не исключены небольшие трудности, однако обязательно найдется способ их преодолеть. Вечером наступит хорошее время для приятного общения с представителями противоположного пола.
Стрелец (22.11−21.12)
В первой половине дня Стрельцам будет особенно легко договариваться и руководить процессами, однако с течением времени эту благоприятную тенденцию пошатнут разногласия. В целом день подходит для покупок и выбора подарков. Не исключены знакомства, которые положат начало романтическим отношениям.
Козерог (22.12−19.01)
Козерогам будет трудно поладить с окружающими, возможны ссоры из-за пустяков и обидные замечания. Ситуация изменится к лучшему во второй половине дня, однако попытки заняться чем-то полезным едва ли увенчаются успехом. Лучше посвятить время отдыху и строить планы на будущее.
Водолей (20.01−18.02)
Водолеев ожидает не самый простой день, но им удастся справиться со многими вызовами и неприятностями. Можно рассчитывать на помощь и поддержку друзей, если их прямо об этом попросить. Звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье и избегать перегрузок.
Рыбы (19.02−20.03)
Звезды советуют Рыбам экспериментировать и использовать нестандартные способы получить желаемое. В этот день не исключены ошибки, однако они подарят опыт, который обязательно пригодится. Вечером может появиться возможность провести время в хорошей компании − главное ее не упустить.