Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 января 2022

В четверг, 27 января, 25-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Стрелец. ﻿Это – идеальное время для решения юридических вопросов, подачи различных документов и делового сотрудничества. Успешно пройдут путешествия и командировки. Стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством, сообщает Корреспондент.

27 января – пассивный день, который желательно провести в покое и уединении. Все дела нужно вести неспешно и не начинать ничего нового.

Благоприятное время для торговли, судебных дел, переезда или командировки.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 января

Овен (21.03−19.04)

Овнам удастся направить свою энергию в мирное русло и достичь поставленных целей. Вероятны неожиданные поездки, которые оставят много приятных воспоминаний. Во второй половине дня потребуется восстановление сил, поэтому нужно найти время для отдыха.

Телец (20.04−20.05)

Звезды советуют Тельцам больше общаться и не принимать близко к сердцу мелкие проблемы и сложности. Обаяние представителей знака поможет им открыть многие двери. Подходящий день для того, чтобы начать новые отношения, или найти гармонию в существующих.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецов ожидает легкий и радостный день, полный приятных встреч. Не исключены новые знакомства с необычными людьми и приобретение полезного опыта. Звезды рекомендуют спокойно проанализировать последние события на работе и спланировать шаги к достижению лучших результатов.

Рак (22.06−22.07)

Ракам вряд ли удастся избежать трудностей и напряженных моментов, однако они извлекут из сложившейся ситуации полезные уроки. В этот день обострится деловое чутье, поэтому можно заключать сделки, решать финансовые вопросы и покупать дорогие вещи.

Лев (23.07−22.08)

Львы смогут спокойно подумать о будущем и помечтать. Кроме того, их ожидают хорошие новости. Вероятны интересные и необычные предложения, от которых не нужно отказываться. Вторая половина дня благоприятна для работы и учебы.

Дева (23.08−22.09)

У Дев появятся новые возможности и поводы для радости. Настроение в этот день во многом будет зависеть от окружающих, поэтому лучше общаться с оптимистично настроенными людьми. Звезды советуют проявить осторожность в делах, связанных с деньгами, и перенести все важные сделки.

Весы (23.09−22.10)

Весы будут энергичны и решительны, что поможет им осуществить множество дел и построить новые планы. Несмотря на то, что день будет насыщен событиями, у представителей знака окажется достаточно времени и для отдыха, и для общения с близкими.

Скорпион (23.10−21.11)

Звезды сулят Скорпионам благоприятный день для решения вопросов, касающихся имущества, денег и работы. Во всем, что связано с финансами, можно положиться на интуицию. Не исключены небольшие трудности, однако обязательно найдется способ их преодолеть. Вечером наступит хорошее время для приятного общения с представителями противоположного пола.

Стрелец (22.11−21.12)

В первой половине дня Стрельцам будет особенно легко договариваться и руководить процессами, однако с течением времени эту благоприятную тенденцию пошатнут разногласия. В целом день подходит для покупок и выбора подарков. Не исключены знакомства, которые положат начало романтическим отношениям.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогам будет трудно поладить с окружающими, возможны ссоры из-за пустяков и обидные замечания. Ситуация изменится к лучшему во второй половине дня, однако попытки заняться чем-то полезным едва ли увенчаются успехом. Лучше посвятить время отдыху и строить планы на будущее.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеев ожидает не самый простой день, но им удастся справиться со многими вызовами и неприятностями. Можно рассчитывать на помощь и поддержку друзей, если их прямо об этом попросить. Звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье и избегать перегрузок.

Рыбы (19.02−20.03)

Звезды советуют Рыбам экспериментировать и использовать нестандартные способы получить желаемое. В этот день не исключены ошибки, однако они подарят опыт, который обязательно пригодится. Вечером может появиться возможность провести время в хорошей компании − главное ее не упустить.