Украинские биатлонисты отправились на Олимпийские игры

Делегация олимпийской сборной Украины по биатлону вылетела в Пекин, сообщает Сегодня.

В среду, 26 января, сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Фотографию с борта самолета опубликовал в своем Instagram Дмитрий Пидручный.

Из столицы Китая украинская биатлонная делегация отправится в Чжанцзякоу – национальный биатлонный центр, где будут проходить олимпийские гонки.

Состав сборной Украины по биатлону, кроме спортсменов и тренерского штаба, включает сервис-бригаду. Вся делегация насчитывает 23 человека.

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

Полный состав команды, которая отправилась в Пекин:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко. Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.

Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко. Тренерский штаб: Юрай Санитра, Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко, Алексей Писаренко (врач), Богдан Братков (врач), Михаил Гуменяк (массажист), Дмитрий Пухов (массажист).

Юрай Санитра, Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко, Алексей Писаренко (врач), Богдан Братков (врач), Михаил Гуменяк (массажист), Дмитрий Пухов (массажист). Сервис-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Иван Билосюк, Дмитрий Бобков, Сергей Михайличенко.

Юлия Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах.