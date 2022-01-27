Футболист "Динамо" U-19 спровоцировал массовую драку и сорвал матч

Синегальский легионер юношеской команды "Динамо" Самба Диалло стал зачинщиком потасовки на сборах в Турции. Инцидент произошел на последних секундах игры с местным "Антяльяспором", сообщает Обозреватель.

На 86-й минуте хозяева сравняли счет 2:2, а в следующей атаке Диалло совершил рывок едва ли ни с центра поля, смог обыграть голкипера и забить победный гол. Рефери взятие ворот отменил, зафиксировав у 18-летнего сенегальца офсайд.

Самба Диалло. Источник: ФК Динамо

Это настолько возмутило футболиста, что он не смог совладать с эмоциями. В какой-то момент конфликт с соперником вышел из под контроля и перерос в массовую драку.

Рефери принял решение не доигрывать последние минуты встречи,завершив ее досрочно. Итоговый счет 2:2.

В конце прошло года Диалло интересовались скауты немецкой "Баварии". Произошло это после матчей Юношеской лиги УЕФА, в которой атакующий полузащитник проявил себя с наилучшей стороны.