Украина рассчитывает на $3-5 млрд помощи – замглавы ОП

Украина намерена сформировать пакет финансово помощи в $3-5 млрд от стратегических партнеров, чтобы обеспечить ликвидность, сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, сообщает Интерфакс-Украина.

"С большими организациями договариваемся о пакетах финансовой помощи или в виде государственных гарантий, или в виде прямых межправительственных кредитов" , – сказал он в эфире телеканала "Рада" в среду.

Замглавы ОП добавил, что в среду Украина провела переговоры с правительством Франции относительно аналогичного пакета. Детали переговоров будут озвучены после финализации соответствующего решения.

Шурма также напомнил, что Канада предложила Украине кредит в размере до 120 млн канадских долларов (CAD, по текущему курсу - около 95,8 млн американских долларов, USD) для поддержки экономической устойчивости и развития страны, а Еврокомиссия заявила о выделении Украине финансовой помощи в размере EUR 1,2 млрд.

"Наша цель – сформировать со всеми нашими стратегическими партнерами такие пакеты общим объемом как минимум $3 млрд, а желательно - $5 млрд, которые станут дополнительной "подушкой" и смогут гарантировать стабильность нашей финансовой системы независимо от того, как будет развиваться ситуация" , – пояснил Шурма.

Он подчеркнул, что речь идет о кредитах на льготных условиях под 2-3% годовых, а в некоторых случаях - ниже.