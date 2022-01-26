ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации, которые обжаловала украинская делегация, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил член украинской делегации, депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. "За" подтверждение проголосовали 97 делегатов, "против" – 41.
"С положительного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, понимающих, что Россия – это агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается!", - отметил Гончаренко в Facebook.