Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации, которые обжаловала украинская делегация, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил член украинской делегации, депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. "За" подтверждение проголосовали 97 делегатов, "против" – 41.