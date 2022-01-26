Большинство дипломатов США остались в Киеве
Подавляющее большинство работников посольства США в Киеве остались в украинской столице и продолжают работать несмотря на возможность выезда из страны, сообщает УНИАН.
Об этом сообщила Twitter корреспондентка CNN Наташа Бертран.
"Как сообщил CNN во вторник осведомленный источник, подавляющее большинство американского персонала в посольстве США в Киеве продолжают оставаться на рабочих местах и не используют возможность отъезда по собственному желанию. Членам семей все же приказано уехать", - отметила она.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на это сообщение и поблагодарил дипломатов США за такое проявление поддержки
"Благодарю вас, дорогие американские друзья. Мы очень ценим ваш выбор остаться и поддержать нас, несмотря на то, что вам пришлось расстаться со своими близкими. Такое проявление поддержки много говорит о связях между США и Украиной", - написал Ермак.