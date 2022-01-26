Большинство дипломатов США остались в Киеве

Подавляющее большинство работников посольства США в Киеве остались в украинской столице и продолжают работать несмотря на возможность выезда из страны, сообщает УНИАН.

Об этом сообщила Twitter корреспондентка CNN Наташа Бертран.

"Как сообщил CNN во вторник осведомленный источник, подавляющее большинство американского персонала в посольстве США в Киеве продолжают оставаться на рабочих местах и не используют возможность отъезда по собственному желанию. Членам семей все же приказано уехать" , - отметила она.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на это сообщение и поблагодарил дипломатов США за такое проявление поддержки