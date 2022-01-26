Австралия заявила о готовности увеличить поставки газа в Европу

Австралия может обеспечить дополнительные поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в случае, если Россия прекратит поставки﻿. Об этом сказал министр природных ресурсов Австралии Кит Питт, сообщает Деловая столица.

Как пишет The Guardian, ссылаясь на слова министра, Австралия является "ведущим и надежным мировым экспортером СПГ" и "готова помочь с любым запросом на дальнейшие поставки".

"Это показывает, насколько важны австралийские ресурсы для поставок энергии по всему миру" , — сказал Питт.

Ранее стало известно, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о возможности поставки сжиженного газа в Европу в случае вторжения России в Украину.