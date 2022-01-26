США не будут публиковать свой ответ на "гарантии безопасности" РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет публиковать свой письменный ответ на гарантии безопасности Кремля, и призвал этого не делать и российским дипломатам, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил на брифинге в Госдепе 26 января. Этому предшествовало сообщение о передаче послом США письменного ответа МИД РФ.

Блинкен уточнил, что в письменном ответе изложен "серьезный дипломатический путь вперед, если Россия его выберет". Также он добавил, что присланные предложения обсудит с лидерами Конгресса.

Госсекретарь США подчеркнул, что все "ответы были вполне скоординированы с Украиной и европейскими союзниками и партнерами".