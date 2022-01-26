В ВОЗ заявили, что не будут эвакуировать сотрудников из Украины

Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине продолжает работать на фоне решений некоторых государств вывезти из Украины своих сотрудников и членов их семей, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал главы Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта. В частности, из ответа руководителя Бюро ВОЗ следует, что сотрудники представительства организации продолжают работу.

"ВОЗ продолжает работать в Украине над созданием и укреплением стратегий устойчивого развития системы здравоохранения и поддерживает деятельность, связанную с доступом к первоочередным медицинским услугам" , - заявил Хабихт.

По его словам, работа команды ВОЗ в Украине сосредоточена в первую очередь на реагировании на вызовы, связанные с пандемией COVID-19, в частности, расширении масштабов вакцинации.

Также Хабихт напомнил, что в подписанном между ВОЗ и правительством Украины соглашении речь идет об укреплении системы здравоохранения и реализации реформ в медицинской сфере.

По его словам, также Бюро ВОЗ в Украине продолжает деятельность по реагированию на ВИЧ и туберкулез, неинфекционные заболевания, по обеспечению регулярной иммунизации, а также по реагированию на появление полиомиелита, вызванного соответствующим вирусом типа 2.