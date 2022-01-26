В МИД отреагировали на ответ США по "гарантиям" России

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в письменном ответе Соединенных Штатов по "гарантиям безопасности" России учтены позиции и предложения Украины. В МИД подчеркнули, что ответ США не вызывает возражения с украинской стороны, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Он подчеркнул, что Украина и США находились в тесном дипломатическом взаимодействии, в том числе во время подготовки ответа РФ.