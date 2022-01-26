Блинкен сообщил об активном участии Байдена в ответе по "гарантиям"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джо Байден принимал активное личное участие в составлении письменного ответа Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности, сообщает Лента.Ру.

По словам Блинкена, Байден вместе с остальными деятелями готовил ответ на предложения России по безопасности. Вместе с лидером США документ был пересмотрен несколько раз в течение последних недель. Его изменяли по мере того, как США получали комментарии и идеи от своих союзников и партнеров.

Американский госсекретарь подчеркнул, что мнения партнеров также обладали важным значением при составлении ответа. Их точки зрения «были интегрированы в текст, в проработку которого Байден был активно вовлечен с самого начала». Однако именно президент США «благословил» финальный вариант документа.