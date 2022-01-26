Турция предложила Стамбул для проведения заседаний ТКГ

Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ. Инициатива о переносе переговоров в Турцию принадлежит спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине.

"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам" , - заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

При этом он добавил, что убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.