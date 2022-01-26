Финансовый регулятор США не повысил ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 26 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Также регулятор объявил о двухкратном снижении выкупа активов с рынка, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Комитет (по операциям на открытом рынке - ред.) стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25%" , - говорится в релизе американского регулятора.

Кроме того, ФРС объявил о снижении объема ежемесячного выкупа активов с рынка в феврале до 30 млрд долларов с 60 млрд в январе.

В ФРС заявили о готовности скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета.

Напомним, в середине декабря прошлого года ФРС сохранила базовую ставку на нулевом уровне, но при этом ухудшила прогноз ВВП на 2021 год.