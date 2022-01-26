НАТО передала России свой ответ по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что альянс, параллельно с США, передал России свои письменные предложения в ответ на ранее выдвинутые требования Кремля, сообщает Интерфакс-Украина.

Требование отозвать данное на саммите в Бухаресте Украине и Грузии обещание о будущем членстве выполнено не будет. Соответствующее заявление он сделал в среду в Брюсселе на срочно созванной пресс-конференции, которая прошла в видеоформате. По словам Столтенберга, документ направлен от имени всех тридцати союзников, которые едины по этому вопросу.

"Сегодня мы передали наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с США" , - анонсировал генсек.

По его словам, союзники обозначили три главные позиции, по которым они готовы достигать прогресса.

"Первое – отношения НАТО-Россия. Россия оборвала дипломатические связи с НАТО, что сделало наш диалог намного труднее. Мы должны вновь возобновить работу наших офисов в Москве и Брюсселе. Мы также должны в полном объеме использовать уже существующие военные каналы, чтобы продвигать прозрачность и снизить риски. Мы также рассматриваем возможность установить цивильную горячую линию связи для чрезвычайных ситуаций" , - обозначил Столтенберг первую позицию.

Второй он назвал европейскую безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее.

"Мы готовы слушать обеспокоенности России и вести настоящий диалог, как придерживаться и укреплять фундаментальные принципы европейской безопасности, под которыми мы все подписались, начиная от заключительного Хельсинского акта. Это включает право каждого государства выбирать свой путь в сфере безопасности" , - констатировал генсек.

Столтенберг заявил, что Россия должна удерживаться от агрессивной риторики и действий, которые направлены против союзников и других стран.

"Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. Все стороны должны конструктивно взаимодействовать, чтобы разрешить конфликт, включая Нормандский формат" , - добавил он.

Третьим пунктом он назвал снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружением.

Кроме того, Столтенберг констатировал, что Россия продолжает нарашивать военное присутствие в Украине и на ее границах с "более чем 100 тысячами войск на позициях и еще больше – в пути, включая значительную дислокацию (войск) в Беларуси".