Блинкен анонсировал экономическую поддержку Украины США
Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос о предоставлении Украине экономической поддержки на фоне стягивания российских войск к украинской границе, сообщает УНИАН.
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил сегодня на брифинге в Вашингтоне. Брифинг транслировался на странице Госдепа в Youtube.
"Мы знаем, что экономика Украины и финансовая ситуация страдают от этого кризиса. И так же, как мы укрепляем безопасность Украины, мы также ищем возможности, как поддержать ее экономику, кроме той существенной помощи, которую оказываем. Наши европейские союзники и партнеры предпринимают такие же меры", - подчеркнул Блинкен.