Блинкен анонсировал экономическую поддержку Украины США

Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос о предоставлении Украине экономической поддержки на фоне стягивания российских войск к украинской границе, сообщает УНИАН.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил сегодня на брифинге в Вашингтоне. Брифинг транслировался на странице Госдепа в Youtube.