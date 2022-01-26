Встреча советников лидеров "нормандского формата" завершилась: итоги

В Париже завершилась встреча советников лидеров стран нормандского формата. ﻿Представители Украины и России по итогам встречи провели отдельные брифинги.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата" стороны согласовали "безусловное соблюдение перемирия" на Донбассе.

"У нас состоялся непростой разговор… Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям…, перемирие должно соблюдаться безусловно" , - отметил Козак.

Он подчеркнул, что подписанное 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы соглашение должно выполняться "обоими участниками этого соглашения".

"Что касается других вопросов, то мы провели инвентаризацию всех разночтений и разных интерпретаций Минских соглашений…" , - добавил замглавы администрации президента РФ.

По словам Козака, стороны договорились провести дополнительные консультации внутри стран "нормандского формата", чтобы через две недели в Берлине "встретиться и попытаться найти развязки по всем проблемам".

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что участники переговоров в «нормандском формате» договорились о новой встрече.

"Мы договорились о продолжении этого диалога, Украина всегда готова к переговорам, к встречам. Готова 24 на 7" , — сказал он во время брифинга по итогам встречи советников лидеров стран нормандской четверки.

Ермак назвал позитивным сигналом возобновление встреч в "нормандском формате".

"Сегодня состоялся очень содержательный, непростой разговор, "аудит" того, что мы имеем на сегодня, "аудит" выполнения как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров "нормандского формата" от 2019 года. Было согласовано финальное коммюнике" , - отметил он.

По мнению главы ОП, главным результатом встречи является поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня.

"Стороны абсолютно открыто задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и РФ относительно и выполнения Минских договоренностей, и их трактовки, но при этом есть желание работать над этими разногласиями" , - подчеркнул он.

По словам Ермака, стороны договорились о продолжении диалога и проведении следующей встречи через две недели в Берлине. Также стороны поддержали тезис о том, что работа в подгруппах Трехсторонней контактной группы должна продолжаться.

"Сегодняшнее коммюнике - это первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года" , - уточнил он.

Ермак подчеркнул, что Украина готова к переговорам и встреч в режиме 24/7, потому что для нее очень важно прекращение войны, возвращение территорий, а сегодня также снятие напряжения и деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

Он также добавил, что всем, кто "разгоняет зраду" и пытается сорвать мирный процесс, не дадут ни единого шанса.