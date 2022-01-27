В NASA снова допустили существование загадочной "Планеты Х"

NASA ищет окончательные доказательства того, что легендарная "Планета Х" может скрываться в дальних уголках нашей Солнечной системы. Согласно гипотезе, данное небесное тело в десять раз больше Земли и вращается по огромной орбите, сообщает Обозреватель.

Так, ранее директор американского космического агентства NASA Джим Грин заявлял о том, что доказательств, касающихся существования загадочной планеты – мало, однако "это только начало и результаты могут быть захватывающими". Новая волна ажиотажа в СМИ началась 24 января 2022 года. О планете написал таблоид The Sun. Похожая публикация появилась и на Daily Star.

Впервые о "Планете X" заговорили, когда в 2015 году исследователи Калифорнийского технологического института доказали, что ее существование математически возможно. Вскоре на сайте NASA появилась отдельная страница о предполагаемой девятой планете Солнечной системы.

Ее поиск начался после того, как ученые заметили изменения в орбитах некоторых мелких объектов в поясе Койпера (отдаленной области ледяных обломков, простирающейся далеко за пределами орбиты Нептуна). Астрономы отметили, что некоторые из карликовых планет и других небольших ледяных объектов склонны двигаться по орбитам, сгруппированным в поясе. В конце концов было высказано предположение, что причиной нарушений может быть что-то большое – например, загадочная планета.

Западные СМИ снова заговорили о "Планете Х"

"Возможность появления новой планеты, безусловно, волнует меня как планетолога и всех нас. Однако это не означает обнаружение или открытие новой планеты. Слишком рано говорить с уверенностью о существовании так называемой "Планеты X". То, что мы видим, – это ранний прогноз, основанный на моделировании на основе ограниченных наблюдений. Это начало процесса" , – объяснял Грин.

К слову, одной из теорий является то, что данная планета под названием "Нибиру" находится где-то в Солнечной системе и движется по курсу столкновения с Землей.

Теоретики утверждают, что если бы планета существовала, она бы вращалась в среднем примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун, а это означает, что для совершения одного полного оборота вокруг Солнца может потребоваться до 20 000 лет.