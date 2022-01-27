Курс валют НБУ на 27 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 27 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 26 января, достиг уровня 28.80 за 1 доллар.

Евро подорожал на 18 коп. до 32.48 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 января 2022 года.

Фунт стерлингов подорожал на 35 коп. до 38.92 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп. до 31.28 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп. до 7.08 за 1 польский злотый.