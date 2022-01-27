В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих: ГБР открыло дело

В ночь на четверг на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии (НГУ), после чего с оружием скрылся. Погибло пять человек, еще пятеро ранены.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, инцидент произошел в 3.40.

"Солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся" , - говорится в сообщении.

В результате четыре военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пятеро ранены.

Мотивы совершенного преступления пока не известны.

По данному факту ГБР возбудило уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Фото: mvs.gov.ua

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По тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии.

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