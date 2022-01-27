Dongfeng выпустила первые электрокары с инновационными батареями

Dongfeng Motor выпустила первые 50 электрических седанов E70 с инновационными твердотельными батареями. Опытная эксплуатация этих электромобилей началась в таксопарках четырех китайских городов, сообщает РБК-Украина.

Напомним, что разница между традиционной и твердотельной батареей заключается в ее электролите: при использовании твердого электролита между анодом и катодом существенно увеличивается плотность энергии и, следовательно, запас хода, а также уменьшаются габариты и вес аккумуляторов.

Поскольку перегрев и переохлаждение не оказывают особого влияния на их функционал твердотельные батареи могут быстрее заряжаться и имеют более длительный срок службы, чем батареи с жидкими электролитами.

Однако, несмотря на многолетние исследования, до сегодняшнего дня электромобили с твердотельными батареями не выпускаются. Хотя в начале прошлого года компания Nio и анонсировала выпуск электромобилей с твердотельными батареями емкостью 150 кВт*ч, на рынок они выйдут не раньше четвертого квартала 2022-го.

В новых электромобилях DongFeng Aeolus E70 используются твердотельные батареи, разработанные совместно с фирмой Ganfeng Lithium согласно договору, подписанному в середине 2021 года. По прогнозам, твердотельные литиево-серные батареи эффективнее литий-ионных примерно в пять раз.

Первая партия из 50 автомобилей Dongfeng с твердотельными батареями отправилась в опытную эксплуатацию в таксопарки провинций Цзянси, Гуанчжоу, Чжэцзян и Цзянсу.

Стандартный седан DongFeng E70, разработанный в сотрудничестве с Peugeot и Citroen, вышел на китайский рынок в 2017 году. Электромотор мощностью 125 лошадиных сил ускоряет машину до сотни за 9,9 секунды. Батарея имеет емкостью 50,8 кВт*ч обеспечивает запас хода в 351 километр.