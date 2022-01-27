Volkswagen завершил выпуск легендарного седана Passat

С конвейера завода Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси, сошел последний экземпляр седана Passat, сообщает Autoconsulting.

Модель продержалась на конвейере несколько десятилетий и ушла в отставку только сейчас, освободив производственные мощности для выпуска электрического ID.4, серийная сборка которого стартует до конца нынешнего года.

В Европе седан Passat отправили в отставку еще в конце 2021 года, и теперь европейцам доступен только Passat Variant, так как универсалы по-прежнему пользуются популярностью на местных рыках. Временной заменой седану можно считать «родственный» лифтбек Arteon, однако уже в 2023 году Volkswagen выпустит семейство сопоставимых по габаритам электромобилей Aero/Aero B.

Кто бы мог подумать, что седан Passat - основа могущества Volkswagen в 90-е и 2000-е уйдет в историю. Но, к сожалению, тренд мирового спроса на кроссоверы не оставил шансов для бизнес-седана. От подобных автомобилей начали отказываться многие мировые корпорации. И Volkswagen также вынужден был отправить Passat на покой.