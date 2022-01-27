"СП-2" не заработает в случае вторжения РФ в Украину – Госдеп США

Вторжение России в Украину приведет к тому, что проект "Северный поток-2" не будет реализован, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире Национального общественного радио, сообщает Deutsche Welle.

Он отказался сообщать подробности.

"Мы будем работать вместе с Германией, чтобы принять необходимые меры для того, чтобы проект не продвинулся дальше" , – добавил Прайс.

Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в строительстве трубопровода.

Противоречивый "СП-2" ждет сертификацию в ФРГ

Строительство "Северного потока-2" было окончено в начале сентября 2021 года. В середине ноября немецкое Федеральное агентство сетей приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной только после того, как оператор Nord Stream 2 AG представит документы о создании в Германии отдельной компании для управления "СП-2".