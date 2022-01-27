Стоматолог рассказал, кому не стоит ставить импланты зубов

Стоматолог рассказал, кому не стоит ставить импланты зубов
Фото: Рixabay

Есть диагнозы, которые являются противопоказанием для установления зубных имплантов, сообщает Країна здоров'я.

По словам специалиста, сегодня существует несколько абсолютных противопоказаний для такой процедуры. К ним относятся:

  • некомпенсированный диабет;
  • заболевание крови и ее плохое сворачивание;
  • наличие злокачественной опухоли;
  • заболевание центральной нервной системы;
  • психические заболевания, сопровождающиеся нарушением поведения;
  • дисплазия кости;
  • необратимая остеопатия, остеонекроз;
  • наличие кардиостимулятора;
  • перенесенный в ближайшие полгода инсульт или инфаркт.

"Об относительных противопоказаниях следует говорить отдельно в каждом конкретном случае. Когда диабет в любой стадии был знаком "Стоп". Сейчас подход изменился и пациенты с этой болезнью становятся обладателями новых зубов вполне успешно", - уточнил врач.

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