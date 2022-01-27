Стоматолог рассказал, кому не стоит ставить импланты зубов
Есть диагнозы, которые являются противопоказанием для установления зубных имплантов, сообщает Країна здоров'я.
По словам специалиста, сегодня существует несколько абсолютных противопоказаний для такой процедуры. К ним относятся:
- некомпенсированный диабет;
- заболевание крови и ее плохое сворачивание;
- наличие злокачественной опухоли;
- заболевание центральной нервной системы;
- психические заболевания, сопровождающиеся нарушением поведения;
- дисплазия кости;
- необратимая остеопатия, остеонекроз;
- наличие кардиостимулятора;
- перенесенный в ближайшие полгода инсульт или инфаркт.
"Об относительных противопоказаниях следует говорить отдельно в каждом конкретном случае. Когда диабет в любой стадии был знаком "Стоп". Сейчас подход изменился и пациенты с этой болезнью становятся обладателями новых зубов вполне успешно", - уточнил врач.