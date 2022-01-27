Состоялась премьера исторической драмы "Позолоченный век"

25 января состоялась мировая премьера исторической костюмированной драмы "Позолоченный век" от сценариста "Аббатство Даунтон" Джулиана Феллоуза, сообщает Сегодня.

Роскошные костюмы, архитектура и интерьеры в викторианском стиле перенесут зрителя в США 1880-хх годов, эпоху промышленного бума после Гражданской войны и время массового появления корпораций. Осиротевшая дочь генерала южанина Мариан переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк, где начинает свой непростой путь в высшее общество.

Фото: пресс-служба

Режиссерами проекта являются Майкл Энглер ("Аббатство Даунтон", "Секс в большом городе", "Дэдвуд") и Салли Ричардсон-Уитфилд ("Я — легенда", "Американские боги", "Настоящая женщина"). Главные роли исполнили хорошо знакомые любителям сериалов звезды: Синтия Никсон ("Секс в большом городе"), Кристиан Барански ("Хорошая борьба"), родная сестра Веры Фармиги Таисса Фармига ("Американская история ужасов") и Луиза Джейкобсон – дочь великой Мэрил Стрип.