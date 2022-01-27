Китайские ученые заявили о новом коронавирусе

Ученые из Китая сообщили, что выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2, сообщает Вести.

Указано, что NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции. Однако исследователи подчеркивают, что за его распространением надо пристально следить, так как вирус может мутировать и после этого проникнуть в человеческую популяцию.

По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.

При этом они подчеркивают, что природа NeoCoV все еще не изучена в достаточной степени.