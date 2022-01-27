Создание блока партий и перезагрузка кадров: как СН готовится к выборам в Раду

В партии "Слуга народа" намерены провести "чистку" своих партийных рядов и пополнить их новыми людьми до следующей избирательной кампании - например, политиками из регионов, активистами. Один из влиятельных собеседников в команде президента предположил, что в Раду может попасть около 40 человек из тех, которые есть у фракции сегодня, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Глава монобольшинства Давид Арахамия ранее предполагал, что на следующие выборы СН возьмет половину тех депутатов, которые сейчас представлены в парламенте. На самом деле их количество может быть еще меньше.

Второй технологический ход, который, по данным издания, обсуждался на Банковой - это возможность похода "Слуги народа" на выборы под новым названием или новой форме. И в этом плане есть два варианта, как его реализовать.

Первый - переименовать "Слугу народа" в партию или команду Зеленского, то есть так, чтобы фигурировала его фамилия. Это может добавить электоральных баллов политсиле президента ввиду того, что его персональный рейтинг заметно выше. Однако, председатель Киевской городской организации СН Леся Забурана говорит, что на сегодня внутри партии "об этом речь не идет".

Как уточнил изданию влиятельный собеседник в команде Зеленского, это необязательно возможно в формате переименования партии.

По его словам, сейчас во власти оценивают возможность, чтобы вернуть в законодательство избирательные блоки. Они позволяют нескольким партиям объединяться для совместного похода в парламент, что может добавить 1,5-2% голосов.

"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции - группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открыты списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент. Блок, в котором будет фигурировать фамилия Зеленский - такой шаг является очень вероятным. Этой инициативе удастся аккумулировать голоса, поскольку это выгодно не только нам, но и другим фракциям" , - пояснил собеседник.

Вместе с тем, еще один вариант, который уже неоднократно поднимался в правящей команде - это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы.

Впрочем, основная проблема этого сценария пока что сводится к тому, что нет яркого политического лидера, который мог бы возглавить новый проект.

Сейчас, как рассказал один из источников, в окружении Зеленского продолжают присматривать претендента на эту роль - условного "русскоязычного патриота".