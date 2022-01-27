Онуфрийчук с мужем-миллионером поселились в африканском лагере
Ведущая прошлого сезона шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук рассказала на официальной странице в Instagram о том, как ей живется в кепме в самом сердце дикой природы.
Иванна Онуфрийчук с мужем-миллионером Алмазовым попали в неловкие ситуации путешествуя по Африке. Они решили разнообразить немного привычный отдых и вместо привычных комфортных отелей выбрали остановиться в кемпе. Соответствующие фото актриса опубликовала на странице в Instagram.
«Нам хотелось полного единения с дикой природой, поэтому проживание в условиях с базовыми удобствами нас не пугали. Напротив, было довольно забавно. Температура внутри почти такая же, как на улице, поэтому вечером нам приносили грелочки, беспокоились, чтобы мы не замерзли» - рассказала Иванна.