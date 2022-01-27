Онуфрийчук с мужем-миллионером поселились в африканском лагере

Ведущая прошлого сезона шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук рассказала на официальной странице в Instagram о том, как ей живется в кепме в самом сердце дикой природы.

Иванна Онуфрийчук с мужем-миллионером Алмазовым попали в неловкие ситуации путешествуя по Африке. Они решили разнообразить немного привычный отдых и вместо привычных комфортных отелей выбрали остановиться в кемпе. Соответствующие фото актриса опубликовала на странице в Instagram.