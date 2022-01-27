СБУ готовит базу для наложения санкции на канал Мураева – источники

Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список телеканала НАШ, принадлежащего политику Евгению Мураеву.﻿﻿ Об этом рассказали собеседники издания в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

Как рассказывают источники, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на "НАШЕМ" и готовит представление в Совет национальной безопасности и обороны.

На днях петиция о блокировке этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента.

Секретарь СНБО Алексей Данилов публично заявил, что они готовы рассматривать санкции против "НАШего", как только получат представление от СБУ.