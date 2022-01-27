Оценено влияние повышения табачного акциза на рост нелегального рынка

Ежегодное повышение акциза на табачные изделия на 20% расширяет теневой рынок, что улучшает доступность табачных изделий, что негативно сказывается на общественном здоровье, свидетельствуют данные исследования Института GROWFORD", пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Авторы исследования напоминают, что главная цель роста акциза – уменьшение количества курильщиков. Но его ставки следует повышать постепенно. Любые "перегибы" обрушивают налоговые поступления от табачного рынка и повышают доступность нелегальных сигарет - говорится в исследовании.

"Ценовой разрыв между легальной и незаконной продукцией составляет более 60% и будет расти. Расширение теневого рынка влияет на повышение индекса доступности табачных изделий (в том числе для несовершеннолетних), что отрицательно сказывается на общественном здоровье и не соответствует цели повышения акцизного налога на табачные изделия" , - отмечают эксперты.

Зато в некоторых странах ЕС нашли оптимальный темп увеличения акциза. Следовательно, за 4 года уровень табакокурения в ЕС снизился, как и производство сигарет и объемы нелегальной торговли.

По словам главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, если цена бьет по карману, потребители переключаются на контрафакт.

"Все исследования, проводившиеся в Европе, США, Австралии подтверждают, что если смотреть, что больше влияет на решение курильщиков покупать табачные изделия - реклама "Сигареты убивают…", или цена, то на самом деле львиная доля влияния - это цена. Высокая цена провоцирует не уменьшение, а наоборот - рост криминализации этой сферы" , - считает Кушнирук.

По данным исследования Kantar Украина, в ноябре 2021 года доля нелегальной торговли сигаретами уже достигла 20,4% общего объема рынка. По оценкам исследователей, в течение 2021 бюджетами всех уровней недополучено около 15,5 млрд грн налоговых поступлений.

Следовательно, "актуален пересмотр ставок акцизного налога на табачные изделия с целью замедления темпов роста ставок вместе с пролонгацией периода приближения их размера к уровню ЕС", - пишут эксперты и предлагают альтернативный график акцизного роста.

Аналитики предлагают в последующие несколько лет наращивать акциз не на 20% ежегодно, а дифференцированными ставками, учитывающими прогнозируемую инфляцию и рост доходов граждан. Следовательно, в этом году рост, начиная с июля, может быть на уровне 15%, в 2023-м - 13%, в 2024-м - 11%. И только, начиная с 2025-го – ежегодно акциз можно повышать на 10%. Такой темп не только минимизирует объемы теневой торговли, увеличит отчисления в госбюджет, но сократит количество курильщиков. Если же сохранить нынешний график, то количество курильщиков в Украине будет увеличиваться, а их средства будут финансировать чужие бюджеты, в частности, и оккупантов на Донбассе, - считает Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего.

"Мы будем не только быстро терять условные 14 миллиардов, которые не зашли в бюджет в 2021 году, а будут закрываться легальные производства. А если мы будем закрывать производства, это значит, что к нам зайдет черный импорт и в принципе налоги будут платиться в соседних Румыниях, Молдовах и в том числе, что хуже всего, - деньги пойдут в две фабрики в ОРДЛО" , - сказал он.

Исследователи Института "GROWFORD" пишут - еще в 2018 году Украина была второй в Европе с худшим соотношением цены и покупательной способности населения. Потребители не могут позволить себе легальную продукцию. Увеличение акцизов на 1% провоцирует повышение цен, а значит, и рост нелегальной торговли - на 1,22%, - отмечают эксперты.