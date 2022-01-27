Стрельба в Днепре: появилась реакция МВД

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет создана специальная комиссия, которая изучит обстоятельства произошедшего на "Южмаше", чтобы расстрел солдат, подобный тому, который произошел сегодня ночью, не повторился. Об этом он написал у себя в Facebook﻿.

"Во-первых, приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших от действий военнослужащего НГУ Артема Рябчука. В настоящее время погибли 5 человек, в том числе женщина, и еще 5 человек ранены. За их жизнь сражаются врачи. Во-вторых, только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области", – написал Монастырский.

Он также добавил, что задержанный понесет "строжайшую ответственность, предусмотренную Законом" .

"Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно проделал свою работу. По моему приказу будет создана комиссия по вычитанию обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег", – заверил глава МВД.

Кроме того, по его словам, будут изучены "обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию" .