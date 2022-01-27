Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, сообщает Новое время.

По словам сенатора Ляззат Сулеймен, сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности.

Также Сенат Казахстана предложил не согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики.

Напомним, в первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одно из требований митингующих «Старик, уходи» — полный уход из власти Нурсултана Назарбаева. Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, возглавил Совбез в 2019 году, покинув пост президента.

На фоне протестов Назарбаев передал пост председателя Совбеза президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.