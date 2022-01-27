Творожный кекс с изюмом и корицей в духовке: идеальный вариант завтрака

Если вы хотите приготовить на завтрак вкусное и сытное блюдо, лучшим ингредиентом будет однозначно творог. Из него можно сделать много полезных блюд, среди которых: запеканка, сырники, ватрушки, сообщает Обозреватель.

Идеальное блюдо для завтрака, которое готовится всего за 30 минут.

Ингредиенты:

мука – 200 г

творог – 200 г

сахар – 120 г

масло сливочное – 50 г

яйца – 2 шт

ванилин или корица – 1 пакетик

разрыхлитель – 1 пакетик

сода – 1 щепотка

изюм – 100 г

кардамон – по желанию.

Способ приготовления:

1. Сливочное масло перетрите с 60 г сахара, добавьте корицу или ванилин.

2. Туда добавьте творог, массу еще раз взбейте.

3. Отдельно перемешайте и взбейте оставшийся сахар и яйца.

4. Добавьте яичную смесь в творожную массу и еще раз перемешайте.

5. Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте немного соды, аккуратно перемешайте массу лопаткой, всыпьте промытый изюм.

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6. Готовое тесто переложите в смазанную форму для выпекания и отправьте в духовку на 1 час при 170 С.

7. Готовую запеканку присыпьте сахарной пудрой.