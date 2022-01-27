Творожный кекс с изюмом и корицей в духовке: идеальный вариант завтрака
Если вы хотите приготовить на завтрак вкусное и сытное блюдо, лучшим ингредиентом будет однозначно творог. Из него можно сделать много полезных блюд, среди которых: запеканка, сырники, ватрушки, сообщает Обозреватель.
Идеальное блюдо для завтрака, которое готовится всего за 30 минут.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- творог – 200 г
- сахар – 120 г
- масло сливочное – 50 г
- яйца – 2 шт
- ванилин или корица – 1 пакетик
- разрыхлитель – 1 пакетик
- сода – 1 щепотка
- изюм – 100 г
- кардамон – по желанию.
Способ приготовления:
1. Сливочное масло перетрите с 60 г сахара, добавьте корицу или ванилин.
2. Туда добавьте творог, массу еще раз взбейте.
3. Отдельно перемешайте и взбейте оставшийся сахар и яйца.
4. Добавьте яичную смесь в творожную массу и еще раз перемешайте.
5. Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте немного соды, аккуратно перемешайте массу лопаткой, всыпьте промытый изюм.
6. Готовое тесто переложите в смазанную форму для выпекания и отправьте в духовку на 1 час при 170 С.
7. Готовую запеканку присыпьте сахарной пудрой.