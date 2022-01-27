Украинская актриса, экс-"холостячка" Ксения Мишина купила квартиру в Киеве. Как говорит сама знаменитость, она "исполнила мечту, к которой шла очень долго", сообщает УНИАН.

Радостной вестью Мишина поделилась в Instagram. В квартире еще нужно будет сделать ремонт. Звезда планирует завершить уже в 2022 году, а пока активно занимается проектом своего дома с дизайнерами.

Актриса работает над дизайном своего жилья / фото instagram.com/misha.k.ua

"Это невероятно круто – создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что для тебя важно, что тебе нравится и как ты хочешь чувствовать себя в своем пространстве" , - отметила Мишина.

Звезда призналась, что в ее квартире обязательно будет уголок для медитаций, ведь без него Ксения не может представить свой дом.

Звезда хочет перепланировать свою квартиру / фото instagram.com/misha.k.ua

Ранее Мишина уже рассказывала некоторые детали о квартире. В интервью YouTube-каналу DOROTYE звезда говорила, что ее квартира расположена в одном из ЖК на левом берегу Киева. Актриса выбрала четырехкомнатную квартиру, но запланировала перепланировку.



