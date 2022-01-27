Продажи электромобилей в 2022 году вырастут на треть - прогноз

Компания Gartner опубликовала свежий прогноз по мировому рынку электрифицированных автомобилей. Представленные данные учитывают продажи машин с полностью электрическим приводом, а также гибридов с возможностью подзарядки от сети, сообщает 3Dnews.

В 2021-м, по оценкам, в глобальном масштабе было реализовано 4,74 млн электрифицированных автомобилей. Из них 4,47 млн составили пассажирские модели. Ещё 165,6 тыс. штук пришлось на автобусы, 86,3 тыс. единиц — на фургоны, 15,2 тыс. — на грузовые машины.

В нынешнем году, как прогнозируется, поставки поднимутся более чем на треть — на 34,4 %. Итоговый результат составит 6,37 млн единиц. Продажи пассажирских моделей увеличатся до 6,0 млн штук. Отгрузки электрифицированных автобусов достигнут 198,4 тыс., фургонов — 126,6 тыс., грузовиков — 22,7 тыс.

Крупнейшим регионом сбыта электрифицированных машин в текущем году станет Китай с объёмом продаж в размере 2,9 млн штук. Второе место достанется Западной Европе — 1,9 млн единиц. На третьем месте с 855,3 тыс. реализованных машин расположится Северная Америка.