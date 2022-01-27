Стрельба в Днепре: трое из пяти пострадавших в тяжелом состоянии

Появилась информация о состоянии пострадавших в стрельбе в Днепре. Ее предоставил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook﻿.

"Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить 3 пули в упор в 22-летнюю девушку – военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое – в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови", – эмоционально написал Геращенко.

По его словам, другой пострадавший, сослуживец девушки, получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии.

"Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей вне опасности. В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ, доставленный в 16-ю городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", – сообщил советник.