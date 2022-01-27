Литва окончательно отказала Шарию в политическом убежище

Высший административный суд Литвы окончательно отказал блогеру Анатолию Шарию, подозреваемому в госизмене Украины, в статусе политического беженца. Об этом сообщил российский юрист Марк Фейгин, сообщает Укринформ.

«Могу подтвердить, что Шарию окончательно отказали в праве считаться беженцем в Литве. Хочу подчеркнуть, что наряду с бумагами, представленными по этому поводу украинской стороной, на это решающим образом повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими адвокатами» , - сказал Фейгин.

По его словам, согласно этим материалам Шарий не проживал более пяти лет по литовским адресам, которые он проставлял в документах, предоставляемым литовским властям, то есть речь шла об обмане.

«Теперь, после решения Высшего административного суда Литвы, у Шария нет права находиться на территории ЕС. Так что вопрос к Испании, где он находится. В принципе, миграционные власти страны могут выставить его из страны» , - сказал юрист.

При этом Фейгин напомнил про две недавние поездки Шария в Россию. По его мнению, не исключено, что в ходе их тот получил в РФ российский паспорт или какой-нибудь иной статус, к примеру «статус беженца». При этом, по мнению юриста, свидетельств сотрудничества Шария с российскими структурами более, чем достаточно.