Mercedes-AMG тестирует новую версию спорткара GT

Немецкая компания Mercedes-Benz намерена расширить модельную гамму в сегменте спорткаров. После недавнего дебюта нового поколения кабриолета SL планируется предложить покупателям купе GT, сообщает Обозреватель.

Новинка будет во многом унифицирована с кабриолетом, но за счет более жесткого закрытого кузова сможет предложить улучшенные динамические и скоростные характеристики, а также лучшую управляемость.

Ожидается, что купе, как и кабриолет, будет предложено в двух версиях – 55 4Matic+ и SL 63 4Matic+. Источник: Carscoops

Прототип новинки замечен на тестовых испытаниях в Заполярье. Судя по иллюстрациям, конкурент Porsche 911 продолжает стилистику модели AMG GT. Ожидается, что купе, как и кабриолет, будет предложено в двух версиях – 55 4Matic+ и SL 63 4Matic+ с бензиновыми 4-литровыми V8 с двумя турбинами. В первом случае отдача составляет 476 л.с. и 700 Нм, а во втором – 585 л.с. и 800 Нм. В паре с ними будет работать 9-ступенчатый "автомат" AMG Speedshift MCT 9G с "мокрым" сцеплением вместо гидротрансформатора.

Новинка получит собственную светотехнику, активный задний спойлер, более выразительные колесные арки, а также "квартет" выхлопных труб. Источник: Carscoops

Новинка получит собственную светотехнику, активный задний спойлер, более выразительные колесные арки, а также "квартет" выхлопных труб. Причем, в зависимости от версии, форма патрубков будет отличаться. В салоне ожидается новое поколение инфо-развлекательной системы MBUX с 11,9-дюймовым сенсорным дисплеем по центру консоли, как на модели SL. Предположительно дебют Mercedes-AMG GT состоится в 2023 году.