Зеленский прокомментировал стрельбу в Днепре

Президент Владимир Зеленский ожидает от правоохранительных органов информирования общества обо всех обстоятельствах стрельбы в Днепре, в результате которой погибли пять человек. Об этом он написал в Telergam.

"Ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных" , - написал глава страны.

Он подчеркнул, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

"Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время" , - отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на четверг на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" (Днепр) солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро ранены. Подозреваемого уже задержали.