Американская газета Politico вышла с украинским флагом на обложке. Правда, это не очень радостная новость для самой Украины, пишет﻿ "Политика страны".

«Украина: худшие опасения Запада» , - гласит заголовок на обложке.

«Поскольку напряженность вокруг Украины достигает апогея, эксперты предупреждают о тяжелых жертвах, тысячах беженцев, раздробленной стране и нестабильности на континенте» , - написано на обложке. ﻿

Авторы материала, оценивая текущий кризис, рисуют мрачные перспективы:

"Сценарии варьируются от установления "сухопутного моста" в Крым до тотальной оккупации всей Украины. Многие считают первый вариант недостаточным для Путина для реализации его цели контролировать политическое будущее Украины, а второй слишком сложным в долгосрочной перспективе" , - пишет Poiitico.

Аналитики отметили, что вполне вероятно, что многие украинцы поедут в ЕС, чтобы подать заявление об убежище.