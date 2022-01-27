Американская газета Politico вышла с украинским флагом на обложке
Американская газета Politico вышла с украинским флагом на обложке. Правда, это не очень радостная новость для самой Украины, пишет "Политика страны".
«Украина: худшие опасения Запада», - гласит заголовок на обложке.
«Поскольку напряженность вокруг Украины достигает апогея, эксперты предупреждают о тяжелых жертвах, тысячах беженцев, раздробленной стране и нестабильности на континенте», - написано на обложке.
Авторы материала, оценивая текущий кризис, рисуют мрачные перспективы:
"Сценарии варьируются от установления "сухопутного моста" в Крым до тотальной оккупации всей Украины. Многие считают первый вариант недостаточным для Путина для реализации его цели контролировать политическое будущее Украины, а второй слишком сложным в долгосрочной перспективе", - пишет Poiitico.
Аналитики отметили, что вполне вероятно, что многие украинцы поедут в ЕС, чтобы подать заявление об убежище.