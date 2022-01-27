Тепловики заявили, что им не хватает денег на закупку газа

Предприятия, которые предоставляют услуги по теплоснабжению в разных городах Украины, заявили, что им не хватает средств на закупку газа у "Нафтогаза", сообщает УНИАН.

В ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" отметили, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" категорически отказывается корректировать объемы природного газа по фиксированной цене для производства теплоэнергии населению и бюджетным учреждениям. Зато она выставляет за превышение лимитов газа счета по рыночной цене вопреки достигнутым перед началом отопительного сезона договоренностям с правительством.

"Из-за этого теплоснабжающие предприятия таких городов как Винница, Желтые Воды, Миргород, Херсон, Теплодар, Нововолынск, Каменец-Подольский, Шепетовка и Староконстантинов уже в январе не смогут рассчитаться за потребленный природный газ для обеспечения теплоснабжения своих городов" , - заявили в ассоциации.

Пресс-служба отмечает, что по условиям договоров, предложенных "Нафтогаз Трейдинг" теплопоставщикам, это означает изменение условий предоставления газа и возможное применение с 1 февраля страхового механизма – поставщика "последней надежды", по которому газ может предоставляться только 2 месяца, и не по фиксированной "социальной" цене 7,42 тыс. грн за тыс. куб. м, а по рыночной. В январе она составляет около 40 тыс. грн за тыс. куб. м.

По информации ассоциации, одно из крупнейших в Украине предприятий по объемам производства тепловой энергии КП "Харьковские тепловые сети" совместно с КП "Лисичансктеплосеть" уже с 1 января 2022 года исключены из реестра предприятий, поставки газа которым осуществляет ГК "Нафтогаз Трейдинг" и переведены в реестр поставщика "последней надежды".

Ситуация с газом:

В декабре ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.

Ассоциация обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой обязать "Нафтогаз Трейдинг" откорректировать объемы в сделках с теплопоставщиками по фиксированным ценам.