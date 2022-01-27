Mazda начала производство кроссовера CX-50

Японская компания Mazda провела торжественную церемонию запуска производства нового кроссовера CX-50. Автомобиль сошел с конвейера новейшего предприятия Mazda Toyota Manufacturing в Хантсвилле в штате Алабама, сообщает Обозреватель.

За рулем первого экземпляра со сборочного конвейера выехал руководитель американского подразделения Mazda Джефф Гайтон, который отметил, что "производство CX-50 подчеркивает важность североамериканского рынка для компании Mazda и желание инвестировать в экономику США". Дело в том, что ранее компания производила автомобили на заводе компании Ford во Флэт Рок, но в 2012-м выпуск Mazda 6 был прекращен и компания вернулась к практике импорта своей продукции на рынок США.

Mazda позиционирует новую модель CX-50 как "надежный и мощный кроссовер", разработанный специально для рынка Северной Америки. Источник: Mazda

Mazda позиционирует новую модель CX-50 как "надежный и мощный кроссовер", разработанный специально для рынка Северной Америки. Предприятие способно выпускать до 300 тысяч автомобилей в год. 50% будет приходиться на Mazda CX-50, а вторая половина – на новый кроссовер Toyota Corolla Cross.

По своим размерам CX-50 крупнее СХ-5 и адресована любителям активного отдыха. Источник: Mazda

По своим размерам CX-50 крупнее СХ-5 и адресована любителям активного отдыха. Для этого автомобиль в стандартной комплектации оснащается полноприводной трансмиссией i-Activ All-Wheel Drive (AWD) и новой системой управления ездовыми режимами Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive).

Первоначально CX-50 будет доступен с бензиновыми 2,5-литровыми моторами Skyactiv-G. В атмосферной версии он развивает 190 л.с., а в турбированной – 230 л.с. Оба мотора будут работать в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Позже в гамме CX-50 появятся гибридные модификации.

Первоначально CX-50 будет доступен с бензиновыми 2,5-литровыми моторами Skyactiv-G. Источник: Mazda

Появление новинки у дилеров ожидается весной нынешнего года.